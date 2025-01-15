Kerem Aktürkoğlu'nu sinirlendiren Galatasaray paylaşımı! Cevap verdi

Aktürkoğlu, sosyal medyada eski takımı Galatasaray ile kendisinin ilişkilendirildiği bir paylaşıma kayıtsız kalmadı.Sosyal medyada Hazar Büyüka isimli bir kullanıcı, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili"Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray’ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem’in ayrılmasının da payı var. Kerem’in istikrarına , hücuma katkısına lafım yok kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var." paylaşımında bulundu.BU NE TÜR BİR ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNÜN ÜRÜNÜ?Bu paylaşımı alıntılayan Kerem, şu ifadeler ile yoruma tepkisini gösterdi:"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray’ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray’a emek veren ve Galatasaray’dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?"RÖVANŞİST BİR TAVIR İÇİNDE OLMANIZIN SUÇLUSU BEN DEĞİLİM"Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, “nankörlük” olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, “Maç günü hâlâ yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…” denileceğini biliyorum, öyle değil.Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez."BUGÜNÜN ÖZNESİ BEN OLURUM YARIN DİĞER KARDEŞLERİM"Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."Milli yıldızın bu paylaşımı 24 saat dolmadan 6 milyon görüntülemeye ulaştı ve 67 binin üzerinde de beğeni aldı.