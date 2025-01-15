Galatasaray'a Süper Lig'den 2 bomba transfer! Dursun Özbek, işi şimdiden bitirdi...

Galatasaray, ara transfer döneminin resmen açılmasıyla beraber kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerin yanı sıra kadroya dahil edilecek futbolcular da merak ediliyor.Cimbom'da çalışmalar, teknik direktör Okan Buruk'un talimatları kapsamında ilerliyor. Bu çerçevede hareket eden yönetim, bu sezon performanslarıyla Süper Lig'e damgasını vuran iki ismin transferini bitirdi.DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDEBuna göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor'un başarılı isimleri Berke Özer ve Ahmed Kutucu için bizzat devreye girdi.BAŞKAN ÖZBEK SÖZ KESTİBaşkan Özbek'in, iki transfer için de hem kulüp hem de oyuncularla görüşerek sezon sonuna söz kestiği öğrenildi.MUSLERA GİDİYOR BERKE GELİYORBu sezon Eyüpspor'da takdir toplayan kaleci Berke Özer'in sezon sonunda Fernando Muslera'nın yerine geçmesi bekleniyor.Uruguaylı kalecinin ülkesine dönmesiyle beraber sarı-kırmızılılarda yeni 1 numaranın Berke olması öngörülüyor.7 MAÇTA GOL YEMEDİTakımıyla bu sezon bu sezon 18 maça çıkan 24 yaşındaki Berke, kalesini 7 maçta gole kapatırken, ağlarında ise sadece 17 gol gördü.Galatasaray, sezon sonunda Ahmed Kutucu transferini resmen gerçekleştirmesi halinde oyuncu satışında da rahatlayacak.FORVET HATTI GÜÇLENECEKYaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ya da Yunus Akgün'e gelebilecek dev teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Cimbom, Kutucu ile hem kanat bölgesini hem de forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor.9 GOL 5 ASİSTLİK KATKIBu sezon 19 maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol attı, 5 asist katkısı üretti. (Fotomaç)Transfermarkt verilerine göre Berke Özer ve Ahmed Kutucu'nun 3.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.