Büyük umutlarla gelmişti! Sözleşmesi fesih ediliyor

Allan Saint-Maximin, Mourinho'nun planlarında geriye düşerken Fenerbahçe, uygun koşullar oluşursa kiralık sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin Al-Ahli'den 8 milyon euroya kiraladığı Allan Saint-Maximin, teknik direktör José Mourinho'nun planlarında geriye düştü.



Portekizli çalıştırıcı, ligin ikinci yarısında farklı bir formasyonla sahaya çıkmayı planlarken Fransız yıldızı ana rotasyonunda düşünmüyor.



90 DAKİKAYI TAMAMLAYAMIYOR



Son dönemde performansı eleştirilen Saint-Maximin, ligdeki son 6 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.



Gaziantep karşısında 45 dakika sahada kalan oyuncu, Beşiktaş maçında 67, Başakşehir maçında 35 ve Eyüpspor karşısında 21 dakika oynayabildi. Hatayspor ve Konyaspor maçlarında ise tamamen kadro dışında kaldı.



FESİH GÜNDEMDE



Fenerbahçe yönetimi, Saint-Maximin'in kiralık sözleşmesini uygun şartlar oluşması durumunda feshetmeyi değerlendiriyor.



PERFORMANS RAKAMLARI



Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol atıp 4 asist yaparak toplamda 7 gole doğrudan katkı sağladı. Ancak beklentilerin altında kalan bu istatistikler, oyuncunun rotasyonda geriye düşmesine neden oldu.