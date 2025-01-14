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Dusan Tadic'ten büyük katkı! 4. kez gol ve asist yaptı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcu Dusan Tadic, bu sezon 4. kez bir maçta gol ve asist katkısı yaptı.

Dusan Tadic'ten büyük katkı! 4. kez gol ve asist yaptı
Ekleme: 14.01.2025 - 09:31 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Mücadeleye 11'de başlayan Dusan Tadic, galibiyette önemli rol oynadı. Tadic, 14. dakikada Mert Müldür'ün golünde köşe vuruşunu kullanan isim olurken, 61. dakikada ise fileleri havalandırdı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon tüm maçlarda forma giyen ve bunların 16'sında 11'de başlayan Tadic, 8. kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 7. kez de arkadaşlarına gol pası veren 36 yaşındaki futbolcu, toplam 15. gol katkısını sağladı.

Tadic, 90. dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.
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