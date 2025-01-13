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Transfer dönemi başladı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı kararla 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi bugün başladı.

Ekleme: 13.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen takımlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği ara transfer döneminde yoğunlaşarak kadro güçlendirmelerine hız verecek.

Kulüpler, eksik bölgelerini tamamlamak için yerli ve yabancı oyuncularla anlaşmalar yaparak ikinci yarıya iyi bir giriş yapmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda takımların beklediği transfer dönemi resmen başladı.

11 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi bugün başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre bugün başlayan ara transfer dönemi, 11 Şubat Salı günü tamamlanacak.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ 24 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran'da başlayıp 14 Eylül'de tamamlanmıştı.
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