Sergen Yalçın 'Çözüm teklifim' diyerek açıkladı! VAR problemi tarih olacak

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, TFF'nin aldığı yabancı VAR hakemi kararını canlı yayında değerlendirdi.Türkiye'de maç yönetecek VAR hakemlerinin seviyesinin bilinmemesi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Hakemleri tanımıyoruz ki. Geçen sene Portekiz'den geliyordu. Hakem iyi hakem mi nereden bileceğiz? Kimse tanımıyor bu adamı" dedi.Sergen Yalçın, "Çözüm teklifim" diyerek TFF'ye VAR hakemleri hakkında çarpıcı öneride bulundu.Eski hakemlerin VAR'da çalışması gerektiğini belirten Sergen Yalçın, "VAR'da oturup pozisyonlar incelemek bu kadar zor mu? VAR'da oturan biri için hakemliği bırakmış olmasının bir önemi var mı? Bence yok" sözlerini söyledi.Eski hakem Cüneyt Çakır ve günümüzde spor yorumculuğu yapan Fırat Aydınus tavsiyesinde bulunan Sergen Yalçın, "Bugün Cüneyt Çakır, VAR hakemi olur mu olmaz mı? VAR'da oturacak adam zaten, pozisyon inceleyecek. Adam sahaya çıkmayacak ki. Televizyonda maça bakacak" ifadelerini kullandı.Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, "Bir çözüm üretilecekse bu da benim çözüm teklifim. Yabancı hakem otursa bu işler düzelecek mi sanıyorsunuz? Yabancı hakeme de sallayacak herkes. Bu işler hiçbir şekilde düzelmez. Böyle gelmiş böyle gider" diyerek sözlerini sonlandırdı.