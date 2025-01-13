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Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
Ekleme: 13.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor.

Son lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da kazanarak seri yakalamak istiyor.

KONYASPOR - FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Oğulcan, Prip, Aleksic, Pedrinho, Ndao, Umut Nayir.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

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FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de bu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsiz.

Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın, teknik ekibin şans vermesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.

Athletic Bilbao maçında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin'i korumak için kadroya dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşılaşmasında olduğu gibi bu müsabakada da Samet'i kadroya dahil edebilir.

Üç sarı kartı bulunan Samet Akaydin, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyip kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Sarı-lacivertli ekipte kart ceza sınırındaki bir diğer isim Sebastian Szymanski.

Atakaş Hatayspor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra gelen Polonyalı futbolcu, maçta kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 47. RANDEVU

Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 47. kez karşılaşacak.

İki takımın bugüne dek ligde oynadığı 46 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

ARALARINDAKİ EN GOLLÜ MAÇ GEÇEN SEZON OYNANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 46 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.

Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe, bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı.

Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.
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