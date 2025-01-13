Emekli oldu! Bir dönem Fenerbahçe forması giyiyordu...

Süper Lig'de 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Simon Kajer, futbolu bıraktığını duyurdu.Danimarka’da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Kajer, futbolu 4 ay önce bıraktığını ve bu kararı açıklama gereği duymadığını söyledi.FENERBAHÇE FORMASINI 88 KEZ GİYDİKjaer, sarı-lacivertli formayı 2 sezonda 88 kez giyerken, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.MİLLİ TAKIM FORMASINI EN ÇOK GİYEN İKİNCİ İSİM35 yaşındaki savunmacı, Danimarka Milli Takımı ile ise 132 maçta sahada yer aldı ve Christian Eriksen’in ardından milli formayı en çok giyen 2. oyuncu oldu.