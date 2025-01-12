Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi.
Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Figueiredo, Davidson, Piatek
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi.
Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Figueiredo, Davidson, Piatek
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen