Kartal sahneye çıkıyor! Beşiktaş-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Bodrum FK ile mücadele edecek.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.



Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.



Beşiktaş, ligde 17 maç sonunda topladığı 27 puanla haftaya altıncı sırada girdi. Bodrum FK ise 15 puanla 17. sırada haftaya başladı.



Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş, Bodrum FK'yi geçerek çıkışa geçmek istiyor.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.



Bodrum FK: Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Ali Aytemur Cenk Şen, Musah, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Dimitrov, Seferi