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TFF'den cevap geldi! Montella defteri açılmadan kapandı

Teknik Direktör için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Montella ismi gündeme gelmişti. Siyah-beyazlılarda İtalyan çalıştırıcı ile görüşmeler başlamadan bitti.

Ekleme: 10.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Serdal Adalı'nın Başkanlık görevine gelmesinin ardından teknik direktör meselesini halletmek isteyen Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yerli ve yabancı birçok hocayla temasta olan siyah-beyazlılarda son olarak sürpriz bir şekilde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın adı gündeme gelmişti.

SERDAL ADALI, HACIOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre geçtiğimiz gün TFF'ye ziyarette bulunan Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Montella için de görüşme yaptı.

Haberde Serdal Adalı'nın Hacıosmanoğlu'na "Montella'nın iki takım çalıştırma fikrine ne dersiniz?" diye soru yönelttiği belirtildi.

SICAK BAKILMADI

Bu soru karşısında Hacıosmanoğlu'nun ise net bir şekilde bu duruma sıcak bakmayacaklarını ifade ettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların bu cevabın ardından listesindeki diğer yerli ve yabancı isimlere yoğunlaşacağı ileri sürüldü.

TFF'den cevap geldi! Montella defteri açılmadan kapandı

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