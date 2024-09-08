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Transfer çalımı! Fenerbahçe, Filip Kostic'le anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Sırp futbolcu Filip Kostic'in transferini bitiriyor.

Transfer çalımı! Fenerbahçe, Filip Kostic'le anlaştı
Ekleme: 8.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 8.09.2024 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 4 hafta sonunda 10 puan toplayan ve milli araya maç fazlasıyla lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

13 Eylül Cuma akşamı sona erecek transfer dönemi öncesinde sarı-lacivertliler, son hamlesini kanat bölgesine yapmaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANIYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Juventus ile anlaşma sağladı.
Sırp oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşecek.


Transfer çalımı! Fenerbahçe, Filip Kostic'le anlaştı









ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu.
Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı.
Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR
Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic'in bu akşam (pazar) saat 21.30 sularında İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO
Deneyimli kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Kostic, sarı-kırmızılı takıma gitmeye ikna olmamış ve görüşmeler tıkanmıştı.
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