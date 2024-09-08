Eski milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti! Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelmişti!

Türk sporunun acı günü… Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka gibi takımlarda oynayan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a yolun karşısına geçmek isterken E.A.Ö. idaresindeki otomobil çarptı. Karaman otomobilin çarpması ile yola savrularak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karaman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, 1.16 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. E.A.Ö. hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.1990 doğumlu olan Karaman, TOFAŞ altyapısından yetişti, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholette, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, son olarak Çayırova Belediyesi forması giydi.Karaman defalarca milli takımlarda forma şansı buldu.2010'da Galatasaray Medical Park ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. O dönem Pınar Karşıyaka'da forma giyen genç basketbolcu İlkan Karaman'ın Fenerbahçe Ülker'le anlaşması iki büyük kulübü karşı karşıya getirmişti. Galatasaray Medical Park'ın 2010'da Tofaş'tan 5 yıllığına transfer ettiği 22 yaşındaki milli oyuncu İlkan Karaman'ın Fenerbahçe Ülker'le masaya oturması basketbol camiasında büyük yankı uyandırmıştı. 2012 NBA Draftı'nda Brooklyn Nets tarafından 57. sırada seçilen İlkan Karaman, 2 sezon önce Galatasaray ile 5 yıllık özel sözleşme imzalamış ve o sezon Tofaş'ta oynamasına izin verilmişti.