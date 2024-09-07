Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İşte yeni takımı
Fenerbahçe, Omar Fayed'in kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Omar Fayed'in Belçika Ligi takımlarından Beerschot'a kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."
Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz."