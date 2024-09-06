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Ronaldo'nun sözleri Messi'yi kızdıracak: Dünya Kupası'na bedel...

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, "Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak, Dünya Kupası'na eşdeğerdir" diyerek ezeli rakibi Lionel Messi'ye göndermede bulundu.

Ekleme: 6.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 6.09.2024 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Cristiano Ronaldo, kariyerinin 900. golünü Hırvatistan karşısında atarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdıktan sonra, bu başarısını daha da anlamlı kılan bir açıklama yaptı.

Portekiz'in süper yıldızı, bir Avrupa Şampiyonası zaferinin, bir Dünya Kupası kazanmakla eşdeğer olduğunu belirtti.

PORTEKİZ'İN GOL MAKİNESİ
Portekiz Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçında, Ronaldo'nun attığı gol, sadece takımını 2-0 öne geçirmekle kalmadı, aynı zamanda onun profesyonel kariyerindeki gol sayısını 900'e çıkardı.
Bu gol, Ronaldo'yu bu sayıya ulaşan ilk futbolcu yaparak, onun ne denli büyük bir sporcu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.


AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN DEĞERİ
Maçın ardından duygusal anlar yaşayan Ronaldo, yaptığı açıklamada, "Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak, Dünya Kupası'nı kazanmak kadar değerlidir." dedi.
Bu ifade, Ronaldo'nun milli takımıyla elde ettiği başarıların onun için ne kadar önemli olduğunu ortaya koysa da ezeli rakibi Messi'nin Dünya Kupası kazanmasına da gönderme olarak değerlendirildi.


Ronaldo'nun sözleri Messi'yi kızdıracak: Dünya Kupası'na bedel...

REKORLARIN EFENDİSİ
Ronaldo, EURO 2004'ten bu yana katıldığı Avrupa Şampiyonalarında toplam 14 gol atarak, turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.
Ayrıca, birden fazla Avrupa Şampiyonası'nda üç ya da daha fazla gol atan tek futbolcu olma rekorunu da elinde tutarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
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