Mourinho 3 oyuncusu için yönetime rapor verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadro planlamasında kritik öneme sahip 3 futbolcunun satılmaması yönünde rapor bildirdiği belirtildi.

Transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a bonuslar hariç 30 milyon euro bedelle satan Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu için gelen teklifleri kesinlikle kabul etmeyeceği belirtildi.



Sabah'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski'nin kesin olarak takımdan ayrılmasını istemiyor.



Portekizli çalıştırıcının Djiku profilinde başka bir futbolcusu daha olmadığını savunarak satışına onay vermediği belirtildi.



Geçen sezon bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı başarılı futbolcu için Lazio, Marsilya ve Rennes kulüplerinin harekete geçebileceği konuşuluyordu.



İsmail Yüksek'in fizik gücü ve çalışkanlığını oldukça beğenen Mourinho'nun milli futbolcunun mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi.



25 yaşındaki futbolcu için Marsilya, Leverkusen ve Dortmund'un teklifleri olduğu ancak sarı-lacivertlilerin bu teklifleri reddettiği belirtildi.



Szymanski'ye olan beğenisini kendisi de dile getiren Jose Mourinho, Polonyalı futbolcuyu takımın önemli yıldılarından biri olarak görüyor.



Fenerbahçe'nin Szymanski için Napoli, Valencia ve Fiorentina'dan gelen teklifleri reddettiği öne sürüldü.



