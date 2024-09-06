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Milli heyecan başlıyor: Türkiye, Galler ile karşılaşacak

İlk sınav Galler'e karşı! A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak.

Ekleme: 6.09.2024 - 09:13 Güncelleme: 6.09.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

HEYECAN 21.45'TE BAŞLAYACAK

Cardiff Şehir Stadı'nda gerçekleşecek maç, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Mücadelede düdüğü Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi çalacak. Saggi'nin yardımcılık görevlerini ise vatandaşı Morten Jensen ve Anders Olav Dale üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak da yine Norveçli Sigurd Kringstad sahada yer alacak.

Aynı gruptaki diğer maçta, İzlanda kendi sahasında Karadağ'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TV 8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak

Milli heyecan başlıyor: Türkiye, Galler ile karşılaşacak

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'ın kampına katılan Semih Kılıçsoy, sol kasığındaki zorlanma nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Kalçasında ağrı hisseden kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun ise Galler karşısında oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

Hakan, son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Öte yandan genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu, Ümit Milli Takım'ın UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

MUHTEMEL 11'LER:

GALLER: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, James, Ampadu, Williams; Ramsey, Johnson; Moore

TÜRKİYE: Uğurcan, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz.
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