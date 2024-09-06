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Fenerbahçe'den gönderilen 3 futbolcu 13.4 milyon euro zarar ettirdi

Transfer döneminde yollarını ayrıldığu 3 futbolcu Rade Krunic, Joao Pedro ve Luan Peres'in Fenerbahçe'ye 13.4 milyon euroluk zarar ettirdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den gönderilen 3 futbolcu 13.4 milyon euro zarar ettirdi
Ekleme: 6.09.2024 - 13:45 Güncelleme: 6.09.2024 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Sattığı futbolcularla dikkat çeken Fenerbahçe, son transfer döneminde kadrosunda revizyona giderek bazı oyuncularıyla yollarını ayırdı.

Bu operasyon, kulüp için finansal açıdan beklenmedik bir yük getirdi.

Sarı-lacivertli takım, üç futbolcunun sözleşmesini feshetmesinden dolayı toplamda 13.4 milyon euro zarar etti.


3 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Brezilyalı defans oyuncusu Luan Peres, 5.2 milyon euroya mal olan ve kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan isimlerden biri oldu.
İtalya Serie A'dan tanıdığımız forvet Joao Pedro, 4.6 milyon euro zararla Fenerbahçe'den ayrıldı. Pedro'nun performansı, beklentileri karşılayamadı ve bu durum, onun erken vedasına neden oldu.
Son olarak, İsmail Kartal'ın ısrarıyla transfer edilen ancak orta sahadaki vasat altı performansıyla dikkat çeken Rade Krunic ise 3.5 milyon euro zararla takımdan gönderildi.

Fenerbahçe'den gönderilen 3 futbolcu 13.4 milyon euro zarar ettirdi


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