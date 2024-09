Joao Mario'dan Rafa Silva itirafı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, Beşiktaş YouTube kanalının sorularını cevapladı.Portekizli oyuncunun açıklamaları şu şekilde:Neden Beşiktaş?"Çünkü her yerde tanınan harika bir kulüp. Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa ve Gedson da burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti."Çocukluğun nasıldı?"Hep futbolcu olmak istemiştim. Tüm çocukluğum buna hazırlanmakla geçti. Mutlu bir çocukluk geçirdim, çünkü hep futbolla iç içeydim. Çocukluğuma dair hep mutlu anılarım var."Futbol tutkunu keşfetmeni sağlayan şey neydi?"Evet, en büyük ağabeyim futbol oynamaya başlamıştı. Ben de onun peşinden gitmeye ve onu yakalamaya çalıştım. Benim için futbolcu olmak çok önemliydi ve birlikte aynı şeyi yaparak büyüdük. Sanırım onun futbola başladığı an, benim de futbolcu olmak istediğim zamanlara denk geliyor."Beşiktaş'a gelmek nasıl bir his?"Gerçekten çok mutluyum. Buraya gelmek istedim, çünkü bir değişiklik arıyordum. Beşiktaş en başından beri çok netti. Takıma yardım etmek için burada olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Kupalar kazanabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başlamak için heyecanlıyım."Beşiktaş'a katılma kararının arkasındaki en büyük etki neydi?"Rafa kesinlikle çok önemliydi. Onunla birçok maça çıktım ve gerçekten de iyi arkadaşız. O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum."Bu takıma neler katabilirsin?"Deneyim, olgunluk, goller, asistler. Geçtiğimiz sezon Benfica'yla yaptığım şeyler. Tüm bunları yapabiliyorum çünkü bir futbolcu olarak en iyi anımda olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ve kesinlikle burada benim için harika şeyler olacak."Buraya gelmeden önce kimlerle konuştun?"Rafa'yla konuştum. Rafa benim çok yakın arkadaşım. Birlikte aynı takımlarda oynadık. Birbirimizi akademi yıllarından tanıyoruz. Birlikte milli takımların her kademesinde oynadık. Onu uzun zamandır tanıyorum, bir arkadaştan çok daha ötesi, adeta benim kardeşim gibi. Bu yüzden kulübü ve genel işleyişi sormak için onunla konuştum."Giovanni van Bronckhorst ile çalışacak olmak nasıl bir duygu?"Onu futbolculuk yıllarından tanıyorum. Gerçekten harika bir futbolcuydu. Sezona harika başladı ve burada muazzam işler yapıyor. Bu yüzden onun benimle ilgili fikirlerini duymak için heyecanlıyım. Onunla tanışmak da gerçekten öyle olacak."Giovanni van Bronckhorst'a karşı oynadın mı?"Hayır, o kadar yaşlı değilim elbette ama karşılıklı oynamadığımızdan eminim."Neden 18 numarayı giyiyorsun?"Bu daha önce de giydiğim ve beğendiğim bir sayı. Takım arkadaşlarım diğer numaraları almıştı. Ama benim en sevdiğim numara boştaydı, bu yüzden 18'i seçtim."İdolün kimdir?"İdolüm Cristiano. Geçmişte Zidane'ı izlemekten büyük keyif alıyordum ama Cristiano ile tanıştığım ve ilk yıllarından günümüze kadar tüm kariyerini takip ettiğim için, hepsine bir bütün olarak baktığımızda Cristiano'yu söylerdim."İstanbul ve Türkiye hakkında neler biliyorsun?"Çok değil. Sadece büyük bir şehir olduğunu biliyorum. Buraya gelene kadar konuştuğum herkes şehir hakkında güzel şeyler söyledi, gördüğüm kadarıyla burası gerçekten çok güzel bir şehir. Dolayısıyla burada yaşama, Türkiye ve İstanbul hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatını bulduğum için çok mutluyum."Bildiğin Türkçe kelimeler neler?"Merhaba? Sanırım şu ana kadar duyduğum tek şey o. Ama sanırım daha fazlasını öğrenebilirim. Bir Portekizli olarak Türkçe öğrenmenin benim için zor olacağını biliyorum ama eminim ki en kısa sürede birkaç kelimeyi ve dili öğrenebilirim. Elbette deneyeceğim."Kaç dil biliyorsun?"Portekizde, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce."Taraftarlarımıza bir mesajın var mı?"Umarım sezon boyunca takıma destek olurlar. Çünkü kesinlikle rekabetçi bir sezon olacak. Taraftarlarımızla stadımızda buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Söz veriyorum; Beşiktaş'ın bu sezon kupalar kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım."