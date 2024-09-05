Arda Güler, Ballon d'Or'da en iyi genç oyuncu adayı

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'un adayları açıklanmaya başladı.28 Ekim Pazartesi günü Paris'teki Theatre du Chatelet'te düzenlenecek olan bu önemli gecede;"En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Kulüp, En İyi Erkek Kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü ve Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü" gibi kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, 21 yaş altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy için aday gösterildi.Bu ödülü geçtiğimiz sezon, Real Madrid forması giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham kazanmıştı.Milli futbolcu Arda Güler'in yanı sıra bu ödül için aday gösterilen diğer isimler ise şöyle:Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery.Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları:Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams.En iyi kulüp adayları:Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere).Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları:Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin).İtalyan devi Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "en iyi orta saha" ödülüne aday gösterildi.