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Aboubakar Süper Lig ekibiyle anlaştı! 1 sezonluğuna kiralanacak

Beşiktaş'a 2016 yılında Porto'dan transfer olan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan ayrılıyor. Yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın teknik adamı Giovanni van Bronckhorst, Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı takımda görmek istemediğini yönetime bildirdi.

Ekleme: 5.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 5.09.2024 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'a 2016 yılında Porto'dan transfer olan Vincent Aboubakar toplamda 3 dönem siyah beyazlı formayı giydi. İlk döneminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Aboubakar, taraftarın gönlüne girmeyi başardı. Daha sonra Al-Nassr takımına transfer olan Kamerunlu yıldız, 1 sezon Arabistan'da futbol oynadıktan sonra Beşiktaş'a geri döndü. Son sezonunda istenilen performansı veremeyen Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 117 maçta 60 gol, 14 asistle oynadı.

Aboubakar Süper Lig ekibiyle anlaştı! 1 sezonluğuna kiralanacak

Bu sene yaptıkları transferlerle sezona hızlı ve iddialı başlayan siyah beyazlı ekip, Türkiye Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı aldı. Sezona kupayla başlayan siyah beyazlı ekip hem ligde hem de Avrupa'da iyi futboluyla dikkat çekiyor.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon ligde de Şampiyonluğu hedefliyor.

Aboubakar Süper Lig ekibiyle anlaştı! 1 sezonluğuna kiralanacak

Takımdaki yabancı sayısını düşürmek isteyen siyah beyazlı ekip Aboubakar, Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayıracak.

UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Vincent Aboubakar'ı dahil etmeyen Beşiktaş yönetimi, Kamerunlu forvet oyuncusunu Hatayspor'a kiralık olarak gönderiyor.

Aboubakar Süper Lig ekibiyle anlaştı! 1 sezonluğuna kiralanacak

Beşiktaş'la olan anlaşmasını karşılıklı olarak fesh eden yıldız oyuncu 1 sezonluğuna Hatayspor'a kiralanacak.

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