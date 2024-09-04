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Şenol Güneş, Trabzonspor'a iki transfer istedi

Trabzonspor'da 5. dönemine başlayan Şenol Güneş, yönetimden 8 numara ve kanat forvet transferi istedi.

Şenol Güneş, Trabzonspor'a iki transfer istedi
Ekleme: 4.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 4.09.2024 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da ve Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kalarak iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

Bu ayrılığın ardından Şenol Güneş ile görüşmelere başlayan bordo-mavililer tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşmaya vararak 5. Güneş dönemi başladı.

İKİ TRANSFER İSTİYOR

Yeniden Trabzonspor'da göreve başlayan Şenol Güneş, takıma 2 yeni transfer talep etti.

Sports Digitale'nin haberine göre; deneyimli teknik adam, yönetimden 8 numara ve kanat forvet transferi istedi.
Başkan Ertuğrul Doğan'ın ise kısa sürede harekete geçerek Güneş'in istediği transferleri yapacağı öğrenildi.


Şenol Güneş, Trabzonspor'a iki transfer istedi


4 FARKLI DÖNEMDE GÖREV ALMIŞTI
72 yaşındaki Şenol Güneş, daha önce 13 Eylül 1988 - 17 Ağustos 1989, 23 Eylül 1993 - 3 Şubat 1997, 17 Ocak 2005 - 26 Eylül 2005 ve 4 Aralık 2009 - 29 Ocak 2013 tarihleri arasında bordo-mavili takımda 4 dönem görev yaptı.
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