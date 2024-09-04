Şenol Güneş, Trabzonspor'a iki transfer istedi

Avrupa'da ve Süper Lig'de beklentilerin gerisinde kalarak iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.Bu ayrılığın ardından Şenol Güneş ile görüşmelere başlayan bordo-mavililer tecrübeli teknik adam ile her konuda anlaşmaya vararak 5. Güneş dönemi başladı.Yeniden Trabzonspor'da göreve başlayan Şenol Güneş, takıma 2 yeni transfer talep etti.Sports Digitale'nin haberine göre; deneyimli teknik adam, yönetimden 8 numara ve kanat forvet transferi istedi.Başkan Ertuğrul Doğan'ın ise kısa sürede harekete geçerek Güneş'in istediği transferleri yapacağı öğrenildi.72 yaşındaki Şenol Güneş, daha önce 13 Eylül 1988 - 17 Ağustos 1989, 23 Eylül 1993 - 3 Şubat 1997, 17 Ocak 2005 - 26 Eylül 2005 ve 4 Aralık 2009 - 29 Ocak 2013 tarihleri arasında bordo-mavili takımda 4 dönem görev yaptı.