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Göztepe'de hedef Paul Onuachu

Süper Lig ekibi Göztepe, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan ve başarılı bir sezon geçiren Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak istiyor.

Göztepe'de hedef Paul Onuachu
Ekleme: 4.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 4.09.2024 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak namağlup 6 puan toplayan Göztepe, transferde büyük oynuyor.

Sarı-kırmızılılar, 13 Eylül tarihinde sona erecek yaz transfer dönemi öncesi Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.

GİRİŞİMLER BAŞLADI
Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kadrosunda yer alan Onuachu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların, hafta sonuna kadar transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.


KARİYERİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK
Türkiye'den eski takımı Trabzonspor'un da çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi.
Southampton'ın sezon başında 15 milyon euro bonservis istediği Onuachu'nun, büyük ihtimalle bir sezon daha kariyerine ülkemizde devam edeceği bildirildi.


GÖZTEPE İSTEKLİ
Fırsatı kaçırmak istemeyen Göztepe'nin ise Onuachu konusunda çok istekli olduğu da vurgulandı.

25 MAÇTA 17 GOL ATTI
Geçen sezon Trabzonspor forması giyen deneyimli santrfor, 25 resmi maçta 17 gol attı.

FORVET TRANSFERİ YAPILACAK
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bodrum FK maçının ardından bir forvet takviyesi yapacaklarını açıklamıştı.

Göztepe'de hedef Paul Onuachu
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