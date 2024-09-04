A Milli Takım'da büyük şok! Golcü futbolcu kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, golcü futbolcu Semih Kılıçsoy'un sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Açıklamanın devamında Mustafa Hekimoğlu'nun U21 kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.



TFF, sakatlanan Semih Kılıçsoy'un, milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada “Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.” ifadelerine yer verildi.



MUSTAFA HEKİMOĞLU U21 KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Açıklamanın devamında ''Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı.'' denildi.