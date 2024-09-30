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Mourinho yine gündem oldu!

Jose Mourinho'nun Antalya maçında Dzeko'nun iptal edilen golünün ardından kameranın önüne laptop koyup pozisyonu izletmesi UEFA tarafından tartışma konusu olacak.

Mourinho yine gündem oldu!
Ekleme: 30.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ancak maça Jose Mourinho'nun başrolde olduğu bir olay damga vurdu.
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol iptal edildi.

KAMERANIN ÖNÜNE LAPTOP KOYDU SARI KART GÖRDÜ
Bu karar sonrası Jose Mourinho, laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu.
Jose Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart gördü.

Mourinho yine gündem oldu!

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

KURAL NE DİYOR?
Faul Fena Hareketler - Kural 12: Onaylanmamış elektronik ya da iletişim ekipmanı kullanmak ve / veya elektronik ya da iletişim ekipmanının kullanımı sonucu uygunsuz davranışlarda bulunmak.

UEFA KARAR VERECEK
Ancak Mourinho'nun kullandığı bilgisayar, kurallara uygun bir şekilde kullanılan elektronik cihazlar arasında yer alıyor.
Ancak kameranın önüne koyup verilen tepki ise bu noktada otorite olan isim yani UEFA tarafından karar bağlanması gereken bir konu.
FIFA ve UEFA, Mourinho'nun bu davranışını gerekli birimlerinde tartışıp konuyla ilgili bir karar verecek.
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