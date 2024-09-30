Mourinho yine gündem oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.Ancak maça Jose Mourinho'nun başrolde olduğu bir olay damga vurdu.Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 76. dakikada Edin Dzeko ile farkı ikiye çıkarttı ancak bu gol iptal edildi.Bu karar sonrası Jose Mourinho, laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu.Jose Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart gördü.(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)Faul Fena Hareketler - Kural 12: Onaylanmamış elektronik ya da iletişim ekipmanı kullanmak ve / veya elektronik ya da iletişim ekipmanının kullanımı sonucu uygunsuz davranışlarda bulunmak.UEFA KARAR VERECEKAncak Mourinho'nun kullandığı bilgisayar, kurallara uygun bir şekilde kullanılan elektronik cihazlar arasında yer alıyor.Ancak kameranın önüne koyup verilen tepki ise bu noktada otorite olan isim yani UEFA tarafından karar bağlanması gereken bir konu.FIFA ve UEFA, Mourinho'nun bu davranışını gerekli birimlerinde tartışıp konuyla ilgili bir karar verecek.