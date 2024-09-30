Griezmann'dan flaş karar! Milli takımı bıraktı mı?

Atletico Madrid forması giyen Fransız golcü Antonie Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.Antonie Griezmann, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası ve 2021 Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.Antonie Griezmann'ın milli takımı bırakması futbol dünyasında şok etkisi yarattı.Griezmann sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem üç renkli macera için teşekkür ederim, yakında görüşürüz" ifadelerine yer verdi.33 yaşındaki Antonie Griezmann Fransa Milli Takım forması ile çıktığı 137 maçta 44 gol atıp 38 asist yaptı.