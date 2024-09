Erden Timur'dan gözaltı iddialarına yanıt! Gözaltına mı alındı?

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, ABD'de gözaltına alındığı şeklinde çıkan iddialara yanıt verdi.

Galatasaray'ın sportif direktörlüğünü yapan Erden Timur, yeni sezon öncesi görevi bıraktığını açıklamıştı.



Sarı-kırmızılılardaki görevinin ardından Timur zaman zaman gündeme geliyor.



Timur hakkında Fenerbahçe derbisi esnasında gözaltına alındığı iddiaları atılmıştı.



Hakkında ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı şeklinde haberler çıkan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, SÖZCÜ'ye açıklamada bulundu.



"MAÇI İZLİYORDUM, GÖZALTI HABERLERİNİ GÖRDÜM"



İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Erden Timur "Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyaya gözaltına alındığım ile ilgili haber düşmüş. Doğruluğu yok. NEF Filarmoni Orkestrası için New York’a geldik. Burada ABD’de iş yaptığımız için görevliler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımızı sordu. Gözaltı gibi bir durum hiç olmadı" dedi.