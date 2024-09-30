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2024 Süper Lig milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Her yıl milli maçlarda resmi olarak verilen aranın bu sene ne zaman yapılacağı tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte, milli ara tarihleri...

2024 Süper Lig milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
Ekleme: 30.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçı kapsamında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e ara verileceği tarihler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ise milli ara tarihleri açıklandı. Peki, milli ara ne zaman başlayacak?

MİLLİ ARA NE ZAMAN?
Futbolseverler tarafından araştırmaların hız kazandığı tarihler belli oldu. Süper Lig'de milli ara 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında olacak. Lig maçları 19 Ekim'de yeniden oynanmaya başlayacak.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ’ı konuk edecek.
Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak.
Milli Takım bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

2024 Süper Lig milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
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