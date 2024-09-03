Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 2024-2025 NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak. 1. eleme turu karşılaşmaları 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek.
Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde;
1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024
2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024
3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024
4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024
5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024
Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025
Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 2024-2025 NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak. 1. eleme turu karşılaşmaları 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek.
Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde;
1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024
2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024
3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024
4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024
5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024
Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025
Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025