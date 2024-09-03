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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.

Ekleme: 3.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 3.09.2024 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 2024-2025 NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak. 1. eleme turu karşılaşmaları 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek.


Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.




Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde;

1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024
2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024
3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024
4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024
5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024

Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025
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