Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 2024-2025 NE ZAMAN?Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak. 1. eleme turu karşılaşmaları 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.Türkiye Kupası'nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek.Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde;1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 20242. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 20243. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 20244. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 20245. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025Final: 14 Mayıs 2025