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Süper Lig tarihinin en değerli transferleri!

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmasının ardından Süper Lig tarihinin en değerli transferleri listesinde değişim yaşandı. Nijeryalı golcü, 100 milyon euroluk değeriyle uzak ara zirvede yer aldı.

Ekleme: 3.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 3.09.2024 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 3'te 3 ile başlayan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da, transferde hareketli günler yaşanıyor.

Derrick Köhn, Wilfried Zaha, Olimpiu Morutan, Leo Dubois ve Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, iki futbolcuyu renklerine bağladı.

JAKOBS VE OSIMHEN TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray, ilk olarak Monaco forması giyen sol bek Ismail Jakobs'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra ise dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i Napoli'den kiraladığını duyurdu.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN DEĞERLİ TRANSFERİ

Yaşanan bu transferin ardından ise 'Süper Lig tarihinin en değerli transferleri' listesinde değişiklik yaşandı.

100 milyon euro piyasa değeriyle Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Lautaro Martinez'in arkasında dünyanın en pahalı 4. forveti olan Osimhen, zirveye 1. sıradan giriş yaptı.

25 yaşındaki golcü, en yakın takipçisi Nicolo Zaniolo'nun 70 milyon euro önünde zirvede yer aldı.

EN DEĞERLİ TRANSFERLER

1. Victor Osimhen - Napoli - Galatasaray - 100 milyon euro

2. Nicolo Zaniolo - Roma - Galatasaray - 30 milyon euro

3. Jean Michael Seri - Fulham - Galatasaray - 25 milyon euro

4. Tete - Shakhtar Donetsk - Galatasaray - 25 milyon euro

5. Steven Nzonzi - Sevilla - Galatasaray - 23 milyon euro

6. Mauro Icardi - Paris Saint-Germain - Galatasaray - 22 milyon euro

7. Tanguy Ndombele - Tottenham - Galatasaray - 22 milyon euro

8. Sofyan Amrabat - Fiorentina - Fenerbahçe - 22 milyon euro

9. Wilfried Zaha - Crystal Palace - Galatasaray 22 milyon euro

10. Miralem Pjanic - Barcelona - Beşiktaş - 20 milyon euro

11. Cengiz Ünder - Marsilya - Fenerbahçe - 20 milyon euro

12. Youssef En-Nesyri - Sevilla - Fenerbahçe - 20 milyon euro

13. Lucas Torreira - Arsenal - Galatasaray - 20 milyon euro

14. Fred - Manchester United - Fenerbahçe - 20 milyon euro
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