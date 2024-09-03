Galatasaray'ın yeni forveti Osimhen İstanbul'da

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, "yılın transferi" olabilecek bir adıma imza attı.İtalyan Serie A kulübü Napoli'nin golcü oyuncusu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüpte kiralık olarak oynama kararı aldı.25 yaşındaki Nijeryalı yıldız oyuncu, uçakla geldiği İstanbul'da kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.Osimhen, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yarın 1 yıllığına sarı-kırmızılı formayı giymek için imza atacak.Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Osimhen,Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım.diye konuştu.Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu,Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum.ifadelerini kullandı.2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Nijeryalı golcü yıldız, transfer piyasasında 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle en pahalı 4. forvet olarak biliniyor.Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.