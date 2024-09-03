Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Belçika'ya gidiyor

Fenerbahçe ve Beerschot, Omar Fayed transferi için anlaşma sağladı. Mısırlı stoper, Dirk Kuyt'ın ekibine imzaya gidiyor.

Fenerbahçe'nin Mısırlı stoperi Omar Fayed, başta Iğdır FK olmak üzere 1. Lig takımlarından gelen kiralama tekliflerini geri çevirmişti.



Omar Fayed, Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot'a 'Evet' dedi. Fenerbahçe de Belçika ekibiyle her konuda anlaşma sağladı. Tarafların son prosedürler üzerinde görüştüğü öğrenildi. Fayed'in kısa süre içerisinde Belçika'ya giderek 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



Beerschot, ligde ilk 6 maçta sadece 1 puan aldı ve son sırada yer alıyor.