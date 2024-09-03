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Beşiktaş açıkladı! Yeni transfer bugün geliyor

Beşiktaş, transferinde prensip anlaşmasına vardığı Joao Mario'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş açıkladı! Yeni transfer bugün geliyor
Ekleme: 3.09.2024 - 11:13 Güncelleme: 3.09.2024 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Joao Mario'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Joao Mario'nun transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'da olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Mario'yu taşıyan uçak bugün saat 17.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." denildi.
Benfica'nın Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmasının ardından transfere izin verdiği konuşuluyor.

Beşiktaş açıkladı! Yeni transfer bugün geliyor


JOAO MARİO KİMDİR
Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto’da dünyaya geldi.
Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.
Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.
2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon euroluk bonservis bedeliyle İnter’e transfer olan oyuncu ses getirmişti.
Joao Mario geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan oyuncu 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi.
Sporting Lizbon’da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti.
Deneyimli oyuncu, kariyerinde 441 maça çıktı ve 61 gol - 84 asistlik performans sergiledi.
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