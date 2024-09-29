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Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa karşısında 2 farkla öne geçtiği maçta avantajını değerlendiremedi ve 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
Ekleme: 29.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
6 golün kaydedildiği maçta Osimhen ve Icardi'nin golleriyle 3-0 öne geçen sarı kırmızılı ekip, avantajını koruyamayarak mücadeleden 3-3'lük skorla ayrıldı.
Son şampiyon sarı kırmızılılar, 6 maç sonra ilk puan kaybını yaşayarak puanını 19'a yükseltti.
Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı 12. sıraya yükseldi.

OSIMHEN VE ICARDI, İLK YARIDA 3 GOL BULDU
Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 20. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın sol kanattan yaptığı ortada Osimhen’in altıpas önünden attığı golle 1-0 öne geçti.
28. dakikada Gabriel Sara’nın uzun pasını kontrol eden Osimhen, penaltı noktası civarından topu ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0’a getirdi. 34. dakikada Icardi, Jakobs’un sol kanattan kullandığı uzun taç atışında, ceza sahası sol çaprazında dönerek yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

KASIMPAŞA İLK YARI BİTERKEN FARKI 2'YE İNDİRDİ
Kasımpaşa, 37. dakikada Da Costa’nın altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muslera’nın kontrol etmesiyle bir fırsatı değerlendiremedi. Ancak 44. dakikada Winck’in sağ kanattan yaptığı ortada Fall, bekletmeden vuruşunu yaparak farkı 2’ye indirdi: 3-1. İlk yarı, Galatasaray’ın 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

KASIMPAŞA'NIN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

54. dakikada Kasımpaşa’nın penaltısı iptal edildi. Gökhan Gül’ün uzun pasında sağ kanatta topu alan Fall, ceza sahasına girmeye çalışırken Jakobs’un müdahalesiyle karşılaştı. Hakem Oğuzhan Çakır, Jakobs’un topa elle dokunduğunu düşünerek penaltı kararı verdi. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Çakır, bu kararı iptal etti.
55. dakikada Aytaç Kara’nın sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkteki Berkan Kutlu’nun ters kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

PENALTI KAZANAN KASIMPAŞA, FARKI 1'E İNDİRDİ
56. dakikada Kasımpaşa, penaltıdan durumu 3-2’ye getirdi. Hajradinovic’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, arka direkteki Fall’ın kafa vuruşu Jakobs’un eline çarptı. VAR incelemesi sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

UZATMALARDA DA COSTA, BERABERLİĞİ SAĞLADI
90+5. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Espinoza’nın uzun pasında Hajradinovic, topu kafayla altıpas çizgisindeki Da Costa’ya indirdi. Da Costa, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-3.

Mücadele bu sonuçla sona erdi.
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