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Ancelotti'den Arda Güler kararı! En az 3 hafta yok

Türk futbolunun parlayan genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'de kariyerine önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Kylian Mbappe'nin sakatlığı sonrası Carlo Ancelotti, genç oyuncuya daha fazla şans verebilir.

Ekleme: 28.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da 17 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son olarak Alaves'i 3-2 mağlup eden Madrid ekibinde, önemli bir sakatlık haberi gündeme damga vurdu. Fransız yıldız Kylian Mbappe, maçın 80. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MBAPPE 3 HAFTA YOK
Real Madrid kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mbappe'nin sol bacağındaki biceps femoris kasında bir sakatlık tespit edildi. Fransız futbolcunun sahalardan en az 3 hafta uzak kalması bekleniyor. Bu gelişme üzerine Ancelotti'nin kadro planlamasında değişiklikler yapacağı öğrenildi.

Ancelotti'den Arda Güler kararı! En az 3 hafta yok

ARDA GÜLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Mbappe'nin yokluğunda gözler genç yıldız Arda Güler'e çevrildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Ancelotti'nin Arda Güler, Endrick ve Bellingham gibi isimleri daha fazla kullanabileceği belirtiliyor. Ancelotti'nin sistem değişikliğine giderek 4-4-2'ye dönmesi halinde Arda'nın sahada daha fazla süre bulabileceği konuşuluyor.

Ancelotti'den Arda Güler kararı! En az 3 hafta yok

REAL MADRİD'İN GENÇ YETENEKLERİNE ŞANS
Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de Brahim Diaz ve Eduardo Camavinga'nın da sakatlıklarının devam etmesi, Arda Güler'in forma şansı bulma ihtimalini artırıyor. Genç oyuncu, henüz gol ya da asist katkısı yapamamış olsa da Carlo Ancelotti'nin ona güveni tam.

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