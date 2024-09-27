Beşiktaş, Ajax deplasmanında farklı yenildi

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, Ajax deplasmanına konuk oldu. Johan Cruyff Arena'daki maçı Beşiktaş 4-0'lık skorla kaybetti.Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kian Fitz-Jim, 51 ve 73. dakikalarda Mika Marcel Godts ve 55. dakikada Kenneth Taylor attı.Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax deplasmanında takımın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ilk 11'de süre verdi. Mustafa Erhan Hekimoğlu, 17 yaş 157 gün ile Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Ligi maçına lik 11'de başlayan en genç futbolcu oldu.Bu sonucun ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında puan alamadı. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.Beşiktaş, pazartesi günü ligde Kayserispor deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında ise gelecek hafta sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında gelecek hafta Slavia Prag deplasmanına gidecek.