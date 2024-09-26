Muslera yoksa o var! Galatasaray'da Günay Güvenç'in performansı alkış aldı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk eden Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan kaleci Muslera müsabakada yer almadı.Uruguaylı eldiven yerine geçen Günay Güvenç, gösterdiği performansla dikkat çekti.Teknik direktör Okan Buruk, müsabakaya takımını Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.45+1'inci dakikada Omar Colley'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta Konstantelias, Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Günay Güvenç karşı karşıya pozisyonda rakibine gol izni vermedi.Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, maç esnasında sergilediği performans dikkat çekti. Günay'ın sakinliği Galatasaray savunmasını da rahatlattı.Young Boys'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç, PAOK'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.Günay Güvenç yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin üzüntüsü vardı. UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamak istiyorduk. Benim de ilk Avrupa Ligi maçım oldu. Derbide aldığımız mutluluğu bu maça da taşıdık ve galip geldik." dedi.Muslera ile ilgili de konuşan Günay, "Fernando Muslera ile çalışmaktan mutluyum. Çok şeyler öğreniyorum, öğrenmenin yaşı yoktur. Bana hep destek oluyor. Formayı özlüyorum, maç oynamak ve kendimi göstermek istiyorum. Bunu sabırla yapmam lazım. önümde Muslera var. Hem ona baskı yapmak görevim, hem de kendimi hazır tutmak... Elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.