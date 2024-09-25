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UEFA'dan 2027 Şampiyonlar Ligi finali kararı!

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı San Siro'dan geri alındığını duyurdu. Gerekçe olarak, Milano Belediyesi'nin yapılan tadilatları gösterildi. Seçilecek olan yeni stadyum adayı da belli oldu.

UEFA'dan 2027 Şampiyonlar Ligi finali kararı!
Ekleme: 25.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin Milano Belediyesi tarafından yapılan tadilatlar sebebiyle garantiye alınamadığı için San Siro'dan alındığını duyurdu.

Final maçının hangi stadyumda oynanacağı ise 2025 yılında açıklanacak. UEFA, bu sezonun Şampiyonlar Ligi finalini ise Bayern Münih'in stadyumu Allianz Arena'da oynatması bekleniyor.

UEFA'dan 2027 Şampiyonlar Ligi finali kararı!
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