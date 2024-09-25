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Jose Mourinho neşteri vurdu! İki yıldız yedek kulübesine çekiliyor

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonun ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yi konuk edecek. Galatasaray mağlubiyeti sonrası neşteri vuran Teknik Direktör Jose Mourinho ilk 11'de bazı değişikliklere gidecek.

Ekleme: 25.09.2024 - 12:29 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun Galatasaray maçının ilk 11’ine göre 2 değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür ve İsmail Yüksek’i yedek kulübesinde bekletmeyi planlıyor. Mourinho bu iki oyuncunun yerine Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat’a görev verecek.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel ilk 11’i şu şekilde:

“Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko”

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Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.

Jose Mourinho neşteri vurdu! İki yıldız yedek kulübesine çekiliyor

OSAYI-SAMUEL GERİ DÖNÜYOR
Sarı-lacivertli ekibin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Osayi-Samuel bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 27 yaşındaki futbolcunun Union Saint-Gilloise maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Jose Mourinho neşteri vurdu! İki yıldız yedek kulübesine çekiliyor

İKİ EKİP GEÇEN SEZON DA RAKİP OLMUŞTU
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu.

UNION SAINT-GILLOISE LİGİNDE 12’NCİ SIRADA

Union Saint-Gilloise, 8 haftası geride kalan Belçika Ligi’nde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 10 puana ulaşan Union Saint-Gilloise, ligin 12’nci sırasında yer alıyor. Öte yandan 8 maçta rakip ağlara 7 gol gönderen ekip, kalesinde de 7 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Union Saint-Gilloise (Belçika), Twente (Hollanda) (D), Manchester United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Slavia Prag (Çekya) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Olimpik Lyon (Fransa) ve Midtjylland (Danimarka) (D) ile karşılaşacak.
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