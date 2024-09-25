İrfan Can Kahveci ilk 11'e dönüyor
Fenerbahçe'de Mourinho ile birlikte ilk 11'de pek kendine yer bulamayan İrfan Can Kahveci, yeniden ilk 11'e dönüyor.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu ile ilgili kararını verdi.
Milli futbolcu, perşembe günü oynanacak Union Saint- Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'e geri dönecek.
İDEAL 11'E GİRİP GİREMEYECEĞİ MERAK KONUSU
Jose Mourinho, milli futbolcuya UEFA Avrupa Ligi'nde şans verecek. İrfan'ın performansına göre ideal ilk 11'e girip giremeyeceği ise merak konusu.
29 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda toplamda 9 maça çıktı. 1 gol 1 asistle oynayan İrfan Can Kahveci, toplam 289 dakika sahada kaldı.
Milli futbolcu, perşembe günü oynanacak Union Saint- Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'e geri dönecek.
İDEAL 11'E GİRİP GİREMEYECEĞİ MERAK KONUSU
Jose Mourinho, milli futbolcuya UEFA Avrupa Ligi'nde şans verecek. İrfan'ın performansına göre ideal ilk 11'e girip giremeyeceği ise merak konusu.
29 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda toplamda 9 maça çıktı. 1 gol 1 asistle oynayan İrfan Can Kahveci, toplam 289 dakika sahada kaldı.