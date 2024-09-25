Fenerbahçe'den flaş Ergin Ataman kararı! 'Milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz'

Panathinaikos - Galatasaray maçının ardından tribünlere 3-1 işareti yapan Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasının tepkisini çekmişti.Ataman daha sonra özür açıklaması yaparken, sarı lacivertliler Ergin Ataman'ın milli takımın başında kaldığı sürece oyuncu göndermeyeceklerini duyurdu.Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."