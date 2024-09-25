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Fenerbahçe'de Ali Koç-Mourinho zirvesi! 'Kabul edilemez'

Süper Lig'de zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu yenilgi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho bir araya gelerek derbiyi değerlendirdi.

Ekleme: 25.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de derbi maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişme yaşandığı iddia edildi. Yenilgi sonrası Ali Koç'un Jose Mourinho ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi.

ALİ KOÇ - MOURINHO ZİRVESİ

Başkan Ali Koç'un Samandıra'da Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile bir araya geldiği ve hem derbide alınan sonuç hem de ortaya konan kötü futbol ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirlendi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Ali Koç'un Portekizli hocaya, "Galatasaray maçında aldığımız sonuç bizim camiamızda kabul edilemez. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandığı ifade edildi.

"İYİ SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Ali Koç'un, ayrıca, "Aynı zamanda son dönemde oyun olarak iyi bir seviyede değiliz" dediği ifade edildi.
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