Ahmet Çakar'ın Galatasaray - PAOK maçı tahmini gündem oldu!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar Galatasaray'ın önümüzdeki 8 maçta kaç puan toplayacağını açıkladı..

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın önümüzdeki 8 maçlık fikstürü hakkında tahminlerde bulundu.



Ahmet Çakar Galatasaray'ın önümüzdeki 8 maçta kaç puan toplayacağını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe derbisini kazanıp 6'da 6 yaparak zirvede yer alan Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi.



Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak.



Galatasaray'ın PAOK maçı öncesinde eski hakem ve yorumcu, Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.



Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında yaptığı tahminde Galatasaray'ın PAOK'a mağlup olacağını iddia etti.



İşte Ahmet Çakar'ın 8 maçlık Galatasaray tahmini...



Galatasaray - PAOK (PAOK kazanır)



Galatasaray - Kasımpaşa (Berabere biter)



RFS - Galatasaray (Galatasaray kazanır)



Alanyaspor - Galatasaray (Galatasaray kazanır)



Galatasaray - Elfsborg Galatasaray kazanır)



Galatasaray - Beşiktaş (Beşiktaş kazanır)



Galatasaray - Tottenham (Berabere biter)



Galatasaray - Samsunspor (Galatasaray kazanır)