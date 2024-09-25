6. haftanın en iyi 11'i belli oldu! İşte o isimler...

Comparisonator şirketinin yapay zeka puanlarına ve verilerine göre Süper Lig 6’ncı haftasının en iyi 11’i belli oldu.

6’ncı haftanın en iyi 11’inde bu hafta ezeli rakibi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray’dan 2 oyuncu yer alırken, haftanın kapanış maçında evinde Kayserispor’u 3-0 yenen Göztepe’den ise 3 futbolcu listeye ismini yazdırdı.



Comparisonator yapay zeka puanlarına göre haftanın en iyi 11’i şu şekilde;



“Fernando Muslera – Taha Şahin, Taha Altıkardeş, Yasin Özcan, Arthur Masuaku, Isaac Solet, Gabriel Sara, UI-JO Hwang, Milot Rashıca, Allan Saint-Maximin, Juan.”



GALATASARAY’DAN İKİ İSİM

Derbide kalesinde 10 isabetli şut görmesine rağmen yediği tek golü penaltıdan yiyen Fernando Muslera haftanın en iyi 11’inde yer aldı. Galatasaray’ın bu sezon yeni transferi Gabriel Sara ise derbide kalitesini ortaya koydu. Takımının 3’üncü golünü kaydeden Gabriel Sara, attığı golü bir nevi kendisi inşa etti ve takımını rahatlatan golün sahibi oldu.



EN ÇOK OYUNCU GÖZTEPE’DEN

Juan, Isaac Solet ve Taha Altıkardeş ile haftanın 11’ine 3 isimle giren Göztepe, listeye en çok isim yazdıran takım oldu. Taraftarının önünde maça hızlı giren Göztepe’de stoper Taha Altıkardeş takımının ilk golünü attı ve savunmada rakip oyunculara geçit vermedi. Taha’nın attığı golde asist yapan Solet, orta sahada dinamikliği ile ortaya farkını koydu. Göztepe forması ile ilk golünü atan Brezilyalı golcü Juan’da haftanın 11’ine girmeye hak kazandı.



MAXIMIN’İN ÇABASI YETMEDİ

Derbide Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de ise haftanın 11’ine sadece Fransız kanat Maximin listeye ismini yazdırdı. Maçın başından beri rakip oyuncuları zorlayan Maximin, tüm çabasına rağmen takımına puan getiremedi ancak 6’ncı haftanın en iyi 11’inde yer almayı başardı.



SON DAKİKA 3 PUANI ALAN BEŞİKTAŞ’TAN 2 İSİM

Evinde Eyüpspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçta ilk golün sahibi olan Rashica ve maçta 90 dakika forma giyen Masuaku haftanın 11’inde yer aldı. Ayrıca Milot Rashica, Comparisonator verilerine göre haftanın en iyi oyuncusu seçildi.