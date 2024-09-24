Fenerbahçeli yıldıza kötü haber! Dünya devinden olumsuz rapor

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin ardından eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho ve takımın yıldız isimlerine çevrilmiş durumda. Oynanan kötü futbolun bazı isimlerin geleceğini de etkilediği öğrenildi. Buna göre Kadıköy'e scout gönderen İspanyol devi, yıldız isim için olumsuz rapor sundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taşlar adeta yerinden oynadığı.Gösterilen kötü performans hem Jose Mourinho'nun hem de bazı yıldız isimlerin eleştirilmelerine yol açtı.Fenerbahçe'de adı birçok dev kulüpler anılan İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleri dev maça scout göndermişti.Sabah'ın haberine göre başta Atletico Madrid ve Stuttgart'ın İsmail Yüksek için Kadıköy'e geldikleri öğrenilirken, milli yıldız gösterdiği etkisiz performansla sınıfta kaldı.İspanyol devi, devre arasında oyundan alınan İsmail Yüksek için ilk raporunu olumsuz yönde sundu.