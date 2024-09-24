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Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den müjde

Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel'in, pazartesi günkü antrenmanda takımla birlikte çalışması Fenerbahçe'de yüzleri güldürdü.

Ekleme: 24.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de bu ayın başında antrenmanda arka adalesinden sakatlanan Bright Osayi-Samuel, bu süreçte takımını yalnız bırakmıştı.

Bu hafta başında takımdan ayrı olarak çalışmalarına başlayan Osayi-Samuel'in yokluğu, özellikle Galatasaray derbisinde çok hissedilmiş ve onun bölgesinde oynayan Mert Müldür'ün performansı beklentilerin altında kalmıştı.

Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi programı uyguladığı Nijeryalı futbolcu, pazartesi günkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalara start verdi.

Öte yandan takımdaki diğer yıldızlar da Portekizli menajer Jose Mourinho'dan görev bekliyor.

OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Durumunun her açıdan çok iyi olduğu öğrenilen tecrübeli oyuncu, bir an önce formasına kavuşmak istiyor.

Teknik ekibin, son durumuna bakarak karar vereceği Osayi-Samuel'in, perşembe günkü Union Saint-Gilloise mücadelesinde ilk 11'de olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu konuşuluyor.
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