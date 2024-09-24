  • USD: 34,06 - 34,12
  • EURO: 37,86 - 37,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa serüveni başlıyor! Galatasaray'ın konuğu PAOK

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Yunanistan ekibi PAOK'u konuk edecek.

Ekleme: 24.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

Galatasaray'da üç eksik var

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

Okan Buruk, kulübeye geri döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.

Avrupa serüveni başlıyor! Galatasaray'ın konuğu PAOK

Galatasaray golcüleri

Galatasaray'da Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, takımın gol yükünü çekiyor.

Tüm kulvarlarda dörder gol atan Michy Batshuayi ile Barış Alper Yılmaz ve üç kez fileleri havalandıran Dries Mertens, sezon başından sarı-kırmızılı takımın maçlarında önemli rol oynuyor.

Süper Lig'de 6'da 6 yaptı

Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi 3-1, Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden "Cimbom", 18 puanla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

Avrupa'daki son 3 maçını kaybetti

Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldu.

PAOK, geçen sezon ligde şampiyon oldu

Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı.

Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.

Avrupa serüveni başlıyor! Galatasaray'ın konuğu PAOK

PAOK'un başında tanıdık bir isim var

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor.

2021-2022 sezonundan beri PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu, daha öncesinde Al-Hilal, Skoda Xanthi, Petrolul, El-Jaish, Rapid Bükreş, Romanya Milli Takımı ve Brasov'da görev almıştı.

PAOK'ta daha önce 2017-2019 yılları arasında da çalışan Razvan Lucescu, ikişer kez Yunanistan Süper Ligi ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.

Galatasaray'ın geniş kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.
İsrail'in Lübnan saldırılarındaki Ayn kasabası yerle bir oldu
Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir: Ahır ve evde bulundu…
Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti: Sevgilisi Dilan Polat'ın en yakını çıktı!
Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiriyor: Yeni düzenleme yolda!
Mesud Pezeşkiyan'dan Trük gazetecilere Türkçe cevap
Vedat Işıkhan: İşitme engelli vatandaşların muayene ve tedavilerinde yanındayız
DEM Partili Gergerlioğlu, polis katiline poşet giydirilmesinden rahatsız oldu
Mansur Yavaş satmaya doyamadı! Son 2 ayda 68 taşınmaz satıldı, 68 tanesinin de satılacağı ortaya çıktı
Arkadaşını çekiçle öldürüp yaktı: Cinayetten sonra pavyona gitti!
Altay tankı ABD'nin radarında, 'Altay' senatörleri böldü!
Kırıkhan depremzedeler: Devletimiz bize kaya gibi evler yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'ye F-16 ve CAATSA mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
Dışişleri Bakanı Fidan BM Zirvesi'nde konuştu: Dünya beşten büyüktür
Halk TV'de skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzettiler: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi...
İsrail’in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 100 kişi öldü
Okullara 30 bin atama! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Polis Şeyda Yılmaz şehit etmişti: O cani çöp poşeti giydirilerek hayvan taşıma aracına bindirildi!
İstanbul'da şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için tören düzenlendi
Yılmaz Tunç'tan Narin soruşturması hakkında: DNA tespitleri var
İsrail Hizbullah gerilimi tırmandı! Demir kubbe delindi: Roket, seyir füzesi ve İHA saldırısı!
İkinci el arabalarda yeni dönem! 2 Eylül'den itibaren başlıyor

İkinci el arabalarda yeni dönem! 2 Eylül'den itibaren başlıyor

Nesli tükeniyordu Çorum’da görüldü! Zarar verme cezası 30 milyon...

Nesli tükeniyordu Çorum’da görüldü! Zarar verme cezası 30 milyon...

Mariana Çukuru'nda 2014'te kaydedilen gizemli seslerin sırrı çözüldü

Mariana Çukuru'nda 2014'te kaydedilen gizemli seslerin sırrı çözüldü

iPhone kullanıcıları dikkat: iOS 18'deki kritik hata

iPhone kullanıcıları dikkat: iOS 18'deki kritik hata

Dolandırıcıların hedefi üniversite öğrencileri

Dolandırıcıların hedefi üniversite öğrencileri

Sürücüler dikkat! Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşlardan...

Sürücüler dikkat! Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşlardan...