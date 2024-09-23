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Yıllar sonra gelen şike itirafı! Futbol camiası şokta...

Şilili eski hakem Carlos Chandia 2007 yılında oynanan Kupa Amerika maçında Arjantinli Lionel Messi'ye forması karşılığı sarı kart göstermediğini itiraf etti..

Yıllar sonra gelen şike itirafı! Futbol camiası şokta...
Ekleme: 23.09.2024 - 12:29 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Eski hakem Carlos Chandia, 2007 yılında oynanan Meksika-Arjantin maçında Lionel Messi'ye sarı kart çıkarmadığını ve bunun karşılığında formasını aldığını itiraf etti.

Lionel Messi'ye kırmızı kart göstermemek için ikinci sarı kartını çıkarmadığını söyleyen eski hakem Carlos Chandia'nın açıklamaları sosyal medyayı salladı.

Lionel Messi, Meksika maçında kırmızı kart görmesi halinde finalde Brezilya'ya karşı forma giyemeyecekti.

2. sarıyı göstermedim formasını aldım

Carlos Chandia yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"2007 Copa America yarı final maçında Lionel Messi, orta sahada topu eliyle kontrol etti. Meksika'ya bu pozisyonda gol atma şansı yoktu. İkinci sarı kartı göstermedim."

Ona 'Maçtan sonra formanı bana verirsen sana ikinci sarı kartı göstermeyeceğim' dedim ve karşılaşma sonrası formasını aldım."

Yıllar sonra gelen şike itirafı! Futbol camiası şokta...

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