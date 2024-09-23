Taraftarla tartışan Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 6. haftasında bugün akşam İzmir’de Göztepe’ye konuk olacak. Zorlu Göztepe maçı öncesi PFDK’dan Kayserispor’a kötü haber geldi.Ligin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Disiplin Kurulu tarafından ’hakaret’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Burak Yılmaz’a 1 maç ceza geldi.Ceza alan genç teknik adam bugün akşam oynanacak olan Göztepe maçında takımının başında yer almayacak. Yılmaz karşılaşmayı tribünden takip edecek.Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı.Maçın ardından Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Trabzon tribünleri arasında gerilim yaşandı.Tribünlerle tartışan Burak Yılmaz; "Ben bu kulübe hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım." derken görüldü.Sonrasında tartışma devam etti. Burak Yılmaz, polislerin güvenlik önlemi altında saha kenarından soyunma odalarına yönlendirildi.