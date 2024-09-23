  • USD: 34,06 - 34,12
  • EURO: 37,86 - 37,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Taraftarla tartışan Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç sonu Trabzonsporlu taraftarlarla tartışma yaşamıştı. Genç teknik adamın 1 maç ceza aldığı açıkalndı.

Taraftarla tartışan Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu
Ekleme: 23.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 6. haftasında bugün akşam İzmir’de Göztepe’ye konuk olacak. Zorlu Göztepe maçı öncesi PFDK’dan Kayserispor’a kötü haber geldi.

BURAK YILMAZ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Ligin 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Disiplin Kurulu tarafından ’hakaret’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Burak Yılmaz’a 1 maç ceza geldi.
Ceza alan genç teknik adam bugün akşam oynanacak olan Göztepe maçında takımının başında yer almayacak. Yılmaz karşılaşmayı tribünden takip edecek.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı.
Maçın ardından Kayserispor teknik direktörü Burak Yılmaz ile Trabzon tribünleri arasında gerilim yaşandı.
Tribünlerle tartışan Burak Yılmaz; "Ben bu kulübe hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım." derken görüldü.
Sonrasında tartışma devam etti. Burak Yılmaz, polislerin güvenlik önlemi altında saha kenarından soyunma odalarına yönlendirildi.

Taraftarla tartışan Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu
Halk TV'de skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzettiler: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi...
İsrail’in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 100 kişi öldü
Okullara 30 bin atama! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Polis Şeyda Yılmaz şehit etmişti: O cani çöp poşeti giydirilerek hayvan taşıma aracına bindirildi!
İstanbul'da şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için tören düzenlendi
Yılmaz Tunç'tan Narin soruşturması hakkında: DNA tespitleri var
İsrail Hizbullah gerilimi tırmandı! Demir kubbe delindi: Roket, seyir füzesi ve İHA saldırısı!
Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Çiğli Belediyesi’nde çalışan krizi! Çöpler sokakta kaldı
Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi! Bakan Tunç'tan son dakika açıklaması
CHP'de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu'na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk
DEM Partili belediyeden skandal! Gaffar Okkan ismini kaldırdı
Erdoğan ve Miçotakis ABD'de bir araya geliyor! Tarih ve saat belli oldu
Bakan Kurum paylaştı! Köy evleri tamamlandı
ABD'den S-400 için Türkiye'ye çarpıcı teklif: F-35 için İncirlik'i şart koştular
Mehmet Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelede denetimler yoğunlaştı
İstanbul - Ümraniye’de polise saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralı
Başkan Erdoğan, New York'ta TURKEN Vakfı'nı ziyaret etti
Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul-Sivas YHT hattı ile 200 binden fazla yolcu taşındı
Antalya sokaklarındaki 'Venüs' heykelleri dikkat çekiyor
Meteoroloji duyurdu!

Meteoroloji duyurdu!

Trafikte bir haftada 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi

Trafikte bir haftada 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi

Muğla açıklarında Osmanlı batığında kazı: Yeni silahlar bulundu

Muğla açıklarında Osmanlı batığında kazı: Yeni silahlar bulundu

WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

WhatsApp'dan yeni güncelleme! 19 telefon modelinde artık kullanılmayacak!

İkinci el telefon alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

İkinci el telefon alacaklar dikkat! Mutlaka kontrol edin

Uşak'ta bulundu! Roma dönemine ait...

Uşak'ta bulundu! Roma dönemine ait...