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Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi sonrası 'Ali Koç' forması giydi!

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbiden sonra olay bir harekette bulundu.

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi sonrası 'Ali Koç' forması giydi!
Ekleme: 23.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın galibiyeti sonrası Mauro Icardi'den olay bir hareket geldiği ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyetin öyküsünü YouTube kanalında yayınladı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Fenerbahçe derbisinden sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunduğu gözlemlendi.

Arjantinli futbolcu, Galatasaray soyunma odasındaki kutlamalar sonrası sırtında 'Ali Koç' yazan 9 numaralı formayı giydi.

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin soyunma odasındaki bu görüntüsünü YouTube kanalından yayınladı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede gündem oldu.

Öte yandan Victor Osimhen'in de soyunma odasında dans ettiği gözlemlendi. Sarı-kırmızılı takım soyunma odasında bu sırada 'Fener Ağlama' şarkısı çaldığı duyuldu.

Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi sonrası 'Ali Koç' forması giydi!
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